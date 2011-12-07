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В Татарстане за три года планируют чипировать все поголовье крупного рогатого скота

Программа чипирования будет бесплатная, хозяйству нужно будет приобрести бирку и чип, которое стоят более 100 рублей.

В Татарстане в течение трех лет планируют чипировать все поголовье крупного рогатого скота, сообщил гендиректор Республиканского информационно-вычислительного центра Нияз Халиуллин. 

«Сейчас рассматриваем механизм, чтобы это было выгодно. Потому что население сдает молоко, и есть определенные проблемы — много обмана при его приемке. Мы этот вопрос тоже прорабатываем с кооперативами, приемщиками молока, чтобы система работала в помощь населению», — уточнил Халиуллин.

Программа чипирования будет бесплатной. Хозяйству нужно будет только приобрести чип и бирку, которые стоят более 100 рублей.

Чипированное животное будет обладать собственным уникальным номером, записанным на чипе и внесенным в единую базу.

Напомним, в мае в качестве пилотных районов для чипирования выбрали Арский и Балтасинский.

КВ
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