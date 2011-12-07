В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

18 июня в Казани скончалась 66-летняя жительница Верхнеуслонского района. Пациентка была доставлена в РКБ на «скорой» 2 июня. В этот же день ее госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16 с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Пациентка имела ряд хронических заболеваний.

Другой случай смерти зарегистрирован в Нижнекамском районе — 6 июля скончался местный житель. Пациент был доставлен в НЦРМБ 29 июня с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной вирусной пневмонией средней степени тяжести. Имел сердечно-сосудистые заболевания.

«В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомического исследования», — уточнили в штабе.

Общее количество смертей от коронавируса в республике увеличилось до 20.