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Виртуальную выставку «Семья – родной очаг» подготовила Национальная библиотека РТ

На выставке можно познакомиться с республиканскими газетами, журналами, которые ориентированы на пропаганду семейных ценностей в нашем обществе.

Виртуальную выставку «Семья – родной очаг» подготовила Национальная библиотека РТ. Экспозиция приурочена к всероссийскому Дню семьи, любви и верности, который отмечается сегодня. Ее подготовили специалисты Отдела периодических изданий Национальной библиотеки РТ.

На выставке можно познакомиться с республиканскими газетами, журналами, которые ориентированы на пропаганду семейных ценностей в нашем обществе, интересными материалами о замечательных семьях Татарстана, советами психологов, педагогов о том, как сохранить семью, воспитать счастливых и успешных детей.

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