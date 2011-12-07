История страны в вещах. Выпуск №9

От карикатур — к игрушкам

Мой художественный талант заметили еще в школе. На переменах я рисовал на доске карикатуры на учеников. Все смеялись. Затем пошел на повышение - меня ввели в редколлегию школьной стенгазеты художником, где я оттачивал свое мастерство в 9-м и 10-м классе.

После окончания техникума связи продолжил свое творчество в стенгазете районного узла связи в селе Б. Кайбицы.

Женился, начал работать на Казанской студии телевидения. Там под одной крышей сотрудничали телецентр и телестудия. Телецентр - технические специалисты, телестудия - творческие кадры. У каждой организации своя стенгазета. Меня заметил главный инженер телецентра Николай Васильевич Бережной и взял рисовальщиком. У студийцев редколлегия была из профессиональных художников, режиссеров, писателей, а мы - технари. Но студийцы засматривались на нашу газету...

Ремонтируя телевизионную аппаратуру, я собирал дохлые предохранители, транзисторы и другие детали. Появилась мысль спаять из них человечков. Первые образцы человечков дарил девчонкам на работе. Набравшись опыта, стал собирать более сложные игрушки. Это мне пригодилось на Олимпиаде-80 в Москве. Работая в Олимпийской деревне, паял игрушки в виде спортсменов, раздавал как сувениры. Все это делалось в небольших перерывах между съемками телевизионных сюжетов.

В Казани делал игрушки уже своим детям. Часть коллекции до сих пор цела.

Ильгиз Карлович Гиззатуллин, Казань

Уважаемые читатели!

В 2017 году в «Казанских ведомостях» стартовал проект «История Татарстана в вещах», который мы реализовали совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и Ассоциацией музеев РТ. Новая рубрика вызвала большой интерес у нашей аудитории, всего вышло 53 выпуска.

В 2021 году мы решили продлить проект в новом формате и расширить географию участников - публиковать истории не только татарстанцев, но и россиян, жителей ближнего зарубежья, тех, кому интересна эта тема. Отныне наша рубрика будет называться «История страны в вещах». Предлагаем принять в ней участие всем, кому есть что рассказать о вещах, в которых отразилось время. Это должны быть истории об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните, какое значение имели эти вещи и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории, так и прошлых веков.

Если вещь у вас сохранилась, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю страны в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Венера ЯКУПОВА, ведущая рубрики, главный редактор газеты «Казанские ведомости»