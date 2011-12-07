Лилия Галимова о ливнёвках в Казани: Нет денег, это хороший ответ, но неправильный

Если властям Казани необходимо решить проблему с ливнёвками, которые постоянно затапливает во время ливней им необходимо подать соответствующую заявку в Правительство РТ. Об этом на брифинге сказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилиля Галимова.

«Для того чтобы республиканское Правительство включилось в этот процесс, город должен подать соответствующую заявку и пройти процедуру. Нет денег, это конечно хороший ответ, но неправильный. Это вопрос, который требует решения и работы хозяйствующих субъектов на этой территории. Если есть какая-то необходимость в средствах — значит нужно идти и обосновывать необходимость денег и запрашивать их. Если ссылаться на то, что нет денег, то проблема не решится. Такая проблема не только у Казани, она свойственна и другим крупным муниципалитетам», — подчеркнула Галимова.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что во время масштабных ливней в городе рабочим удалось справиться с аномальными потопами на дорогах, однако, как сказал градоначальник к каждой ливнёвке нельзя поставить отдельного человека.