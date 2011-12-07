Власти Татарстана запросят большее количество вакцин от COVID-19

Правительство Татарстана планирует запросить новые партии вакцин от коронавируса. На данный момент спрос на препараты превышает поставки. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

«Мы понимаем, что тот объем и количество доз, которое на сегодняшний день получаем, его, очевидно, недостаточно в данный момент и мы будем запрашивать дополнительные», — сказала Галимова.

Срывов и сбоев по поставкам вакцин не наблюдается. Власти республики рассчитывают получить новые партии вакцин своевременно, подчеркнула руководитель пресс-службы Президента Татарстана.