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Власти Татарстана запросят большее количество вакцин от COVID-19

Сейчас в прививочных пунктах от коронавируса наблюдается ажиотаж, отметила Галимова.

Правительство Татарстана планирует запросить новые партии вакцин от коронавируса. На данный момент спрос на препараты превышает поставки. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова.

«Мы понимаем, что тот объем и количество доз, которое на сегодняшний день получаем, его, очевидно, недостаточно в данный момент и мы будем запрашивать дополнительные», — сказала Галимова.

Срывов и сбоев по поставкам вакцин не наблюдается. Власти республики рассчитывают получить новые партии вакцин своевременно, подчеркнула руководитель пресс-службы Президента Татарстана.

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