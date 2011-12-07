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Анатолий Вассерман и Виктор Сиднев сыграют в Лаишево в «Что? Где? Когда?»

Сегодня, в субботу, в Лаишево проходят соревнования по интеллектуальным играм в формате «Что? Где? Когда?». В них участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья и знаменитые игроки «Что? Где? Когда» и «Своей игры».

По информации организаторов турнира, в нем примут участие около 80 человек. Капитанами команд станут Анатолий Вассерман, магистры «Своей игры» Ольга и Александр Успановы, редактор «Своей игры» Александр Коробейников и другие знатоки, известные всем по интеллектуальным телевизионным программам. Судья соревнований — магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Виктор Сиднев.

Во время онлайн-трансляции турнира запланировано общение с Александром Друзем, Михаилом Муном и Нурали Латыповым, ведущим «Своей игры» Петром Кулешовым.

Соревнование проходит при Поддержке Фонда Президентских грантов, проекта «Добрая Казань», Ассоциация Кадрового Менеджмента, Руководства и жителей Лаишевского района, Министерства Образования и Науки РТ, Министерства Труда Занятости и Социальной Защиты РТ, регионального центра движения «Абилимпикс».

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