Анатолий Вассерман и Виктор Сиднев сыграют в Лаишево в «Что? Где? Когда?»

По информации организаторов турнира, в нем примут участие около 80 человек. Капитанами команд станут Анатолий Вассерман, магистры «Своей игры» Ольга и Александр Успановы, редактор «Своей игры» Александр Коробейников и другие знатоки, известные всем по интеллектуальным телевизионным программам. Судья соревнований — магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Виктор Сиднев.

Во время онлайн-трансляции турнира запланировано общение с Александром Друзем, Михаилом Муном и Нурали Латыповым, ведущим «Своей игры» Петром Кулешовым.

Соревнование проходит при Поддержке Фонда Президентских грантов, проекта «Добрая Казань», Ассоциация Кадрового Менеджмента, Руководства и жителей Лаишевского района, Министерства Образования и Науки РТ, Министерства Труда Занятости и Социальной Защиты РТ, регионального центра движения «Абилимпикс».