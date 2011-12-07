Опрос: госслужба казанцам все же не по душе

Удивительно, но, несмотря на многие преимущества, различные преференции и даже постоянный кризис, жителей Казани мало привлекает работа чиновником на госслужбе.

Так, например, в период карантина, в течение II квартала 2020 года кандидаты на предложенные вакансии в системе госслужбы откликались реже на 13% по сравнению с другими группами массовых профессий, сообщает аналитический центр Авито Работы.

Кстати – о заработках в сфере госслужбы. В Казани государственным служащим готовы предложить 28,1 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата в столице Татарстана составляет 42,1 тыс. рублей.