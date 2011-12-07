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Памятной доской «Предприятие трудовой доблести» в Казани отметят 10 заводов

Памятные доски установят на входе в предприятие, на них будет содержаться краткая информация о работе предприятия в годы войны.

2 июля 2020 года, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, указом Президента России Казани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В честь этого события в Татарстане было принято решение установить памятные доски на предприятиях Казани, внесших особо значимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Памятные доски установят на входе в предприятие, на них будет содержаться краткая информация о работе предприятия в годы войны, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

В число удостоенных памятным знаком вошли 10 заводов Казани.

Это Казанский оптико-механический, Казанский электротехнический, Казанский пороховой и Казанский вертолетный заводы, а также «Элекон», «Вакууммаш», авиационный завод им. С.П. Горбунова, Государственный НИИ химической промышленности, Казанское моторостроительное производственное объединение и Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ.

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