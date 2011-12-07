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Педотряд «Эверест» из Татарстана оказался на высоте и вошел в число лучших в России

На конкурс поступило 62 заявки из 42 регионов.

Педагогический отряд из Республики Татарстан вошел в число финалистов Всероссийского конкурса на лучший педагогический отряд. 

По итогам отбора в номинации «классические» линейные Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в финал вышел педагогический отряд «Эверест» из Республики Татарстан. На конкурс поступило 62 заявки из 42 регионов, сообщает подробности пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Финал Всероссийского конкурса педотрядов состоится осенью. Коллективы начинающих педагогов будут бороться за звание «Лучший СПО-2020».

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