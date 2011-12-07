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В Татарстане снизилось количество поддельных купюр

Самыми популярными и ходовыми у фальшивомонетчиков по-прежнему остаются банкноты номиналом 5 тысяч рублей – их выявлено 71 штука, что составило 78% от общего числа фальшивок.

За три месяца истекшего второго квартала в Республике Татарстан выявлен 91 поддельный денежный знак Банка России. Во втором квартале прошлого года фальшивок обнаружили чуть больше – 99, сообщает пресс-служба Национального банка РТ. 

Самыми популярными и ходовыми у фальшивомонетчиков по-прежнему остаются банкноты номиналом 5 тысяч рублей – их выявлено 71 штука, что составило 78% от общего числа фальшивок. 

Второе место заняли подделки номиналом 1000 рублей – таких в банковской системе Татарстана обнаружили 19. А вот сторублевки уважением у преступников не пользуются – в течение квартала попалась всего лишь одна банкнота номиналом 100 рублей.

И чеканить поддельные монеты, видимо, заниматься тоже невыгодно: фальшивой мелочи в Татарстане пока не обнаружено. 

Вероятно, трудно изготавливать и зарубежные банкноты - во II квартале обнаружена 1 поддельная банкнота номиналом 20 евро.

Кстати, самостоятельно определять подлинность банкнот можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России», отмечают в пресс-службе НБ РТ. +

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