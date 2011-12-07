В Татарстане заметно выросло количество звонков на детский телефон доверия

Более 18 500 звонков поступило в первом полугодии 2020 года на детский телефон доверия в Республике Татарстан. Это на 21,4% больше, чем в прошлом году, и на 62,4% больше, чем в 2018, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Чаще всего дети и подростки обращаются к телефону доверия, как способу найти решение таких проблем, как непонимание, отсутствие или поиск друзей, конфликты, ссоры и проблемы в отношениях с родителями. Развод родителей – тоже очень большой стресс для ребенка, свои переживания по этому поводу дети выплескивает человеку на другом конце провода. Сложные отношения между братьями и сестрами в семье – тоже предмет обращения за психологической помощью.

Предстоящая сдача ЕГЭ и волнение перед этими тестами заставляют обращаться к психологической службе уже подростков. Какую профессию выбрать? Здесь тоже нужна помощь психолога на телефоне доверия.

И, конечно, более половины вопросов от детей и подростков – о том, что делать при неразделенной любви и одиночестве. А как быть, если не устраивает собственная внешность?

Каждый запрос на детский телефон доверия обрабатывается специалистами из системы социально-психологических служб, которая курируется Министерством по делам молодежи Татарстана.

Пресс-служба ведомства напоминает номер детского телефона: 8-800-2000-122.