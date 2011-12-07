Глава Минобрнауки РТ: Все школы Татарстана обеспечены высокоскоростным доступом в интернет

Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов сообщил, что в этом году все школы Татарстана обеспечили высокоскоростным доступом в интернет. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам Бурганова, оснащены интернетом по технологии волоконно-оптических линий связи 1 680 школ и их филиалов в республике, благодаря чему учащиеся из сельских и городских школ теперь в плане доступа к материалу в интернете находятся на равных условиях.

Таким образом, доступ к сети появился у 447 тыс. учеников и 36 тыс. педагогических работников, рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

На данный момент в некоторых школах еще ведется настройка оборудования.