Глава Минобрнауки РТ: Все школы Татарстана обеспечены высокоскоростным доступом в интернет

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Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов сообщил, что в этом году все школы Татарстана обеспечили высокоскоростным доступом в интернет. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
По словам Бурганова, оснащены интернетом по технологии волоконно-оптических линий связи 1 680 школ и их филиалов в республике, благодаря чему учащиеся из сельских и городских школ теперь в плане доступа к материалу в интернете находятся на равных условиях.
Таким образом, доступ к сети появился у 447 тыс. учеников и 36 тыс. педагогических работников, рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
На данный момент в некоторых школах еще ведется настройка оборудования.