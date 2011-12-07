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Казанцы жалуются на сокращение автобусов, обслуживающих маршрут №55. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».
Это единственный маршрут для проживающих в жилых комплексах «Лесной городок», «М-14» и «Палитра». Поэтому, чтобы добраться до пункта назначения, людям приходится долго стоять на остановке.
Сообщается, что данную ситуацию в ассоциации АТП РТ объяснили массовым увольнением водителей и другого персонала, работающего на данном маршруте. Причиной тому является маленькая зарплата и неоплачиваемые переработки.
Также сократилось вдвое количество автобусов №36 и № 62.