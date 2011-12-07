Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На поле в Зеленодольском районе РТ появился снежный барс

Идею подобного засева поля выдвинул Михаил Афанасьев.

На поле в Зеленодольском районе РТ появился снежный барс. Фигуру животного засеяли фацелией и белым клевером, пишет пресс-служба района.

По словам предпринимателя Азата Мифтахутдинова, идею засева поля фацелиями выдвинул глава района Михаил Афанасьев. Позже появилась мысль сделать на въезде в Зеленодольский район барса. Изображение на поле приурочили к 100-летию ТАССР.

А зафиксировали такой «подарок» при помощи квадракоптера учащиеся лицея им. Карпова села Осиново из кружка «Технологии проектирования беспилотников».

КВ
Лента новостей