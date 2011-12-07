На поле в Зеленодольском районе РТ появился снежный барс. Фигуру животного засеяли фацелией и белым клевером, пишет пресс-служба района.

По словам предпринимателя Азата Мифтахутдинова, идею засева поля фацелиями выдвинул глава района Михаил Афанасьев. Позже появилась мысль сделать на въезде в Зеленодольский район барса. Изображение на поле приурочили к 100-летию ТАССР.

А зафиксировали такой «подарок» при помощи квадракоптера учащиеся лицея им. Карпова села Осиново из кружка «Технологии проектирования беспилотников».