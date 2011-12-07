В Татарстане объем выдачи ипотеки за 7 месяцев вырос на 25%

В Татарстане за семь месяцев 2020 года объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 25%, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

Всего за этот период татарстанцы оформили ипотечные кредиты на 56 млрд рублей.

«В июле средневзвешенная ипотечная ставка в Татарстане обновила исторический минимум и снизилась до 7,3%. Год назад она составляла 10,2%», — рассказал управляющий отделением Нацбанка по РТ Марат Шарифуллин.

По его словам, одна из причин роста спроса на ипотечные кредиты — снижение банковских ставок.

В целом ипотечный портфель в республике с начала 2020 года вырос на 10% (до 233,6 млрд рублей). На 1 августа доля просроченной задолженности составляла 0,64% (ниже общероссийской задолженности на 0,93%). По информации Нацбанка РТ, и в Татарстане, и в России отмечается тенденция снижения доли просроченной задолженности.