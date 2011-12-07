Игроки «Рубина» в сборных: за кем следим в октябре?

Стыковые игры должны были пройти еще в марте, но пандемия отложила и отбор, и сам континентальный мундиаль. А вслед за стыками нас ждут встречи Лиги наций UEFA. В сборные разных стран и возрастов попали 6 футболистов «Рубина», представляем их соперников.

Отбор длиной в полтора года

Отборочный цикл на Евро-2020 стартовал в марте 2019-го, и по его итогам мы узнали 20 участников турнира. Жеребьевка группового этапа состоялась в ноябре прошлого года, поэтому многие, полагаем, успели позабыть не только ее итоги, но и соперников сборной России. Итак, группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей (путь D/A); группа D: Англия, Хорватия, победитель стыковых матчей (путь С), Чехия; группа Е: Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей (путь В); группа F: победитель стыковых матчей (путь A/D), Португалия, Франция, Германия.

Четвертый участник в нескольких группах, как вы обратили внимание, будет определен по результатам стыковых игр. Но что же это за литерные пути? Объясняем. UEFA в 2018 году запустил новый турнир для сборных - Лигу наций, чем добавил интриги отбору на Евро и повысил интерес к матчам команд вне крупных соревнований. Лига наций дает возможность завоевать путевку на евромундиаль в том случае, если классическая квалификация провалена. Тем увлекательнее ситуация, что уже стартовал новый сезон ЛН (правда, он будет иметь значение для отборочного турнира ЧМ-2022), а еще не определились все триумфаторы минувшего.

Напомним, сборные в Лиге наций разделены на четыре дивизиона. От каждого в стыковые матчи за право попасть на Евро вышли по четыре команды - так сформировались упомянутые выше пути от А до D. Встречи каждого пути состоят из полуфиналов и финалов. Противостояние на каждой стадии будет одноматчевым, при ничейном исходе в основное время футболистов ждут два тайма по 15 минут, а затем серия пенальти.

В полуфиналах будут достаточно интересные схватки: путь А: Исландия - Румыния, Венгрия - Болгария; путь В: Босния и Герцеговина - Северная Ирландия, Словакия - Ирландия; путь C: Шотландия - Израиль, Норвегия - Сербия; путь D: Грузия - Республика Беларусь, Северная Македония - Косово.

Потенциально возможное попадание Шотландии в одну группу с Англией или Беларуси в квартет с Украиной создает «вкусную» афишу будущему Евро.

Ждем результативные действия Квары...

Футболисты «Рубина» непосредственно могут помочь своим сборным попасть на чемпионат. Не исключено, что за Сербию дебютирует форвард Джордже Деспотович, ибо из классических страйкеров в активе главного тренера есть разве что Александар Митрович.

А Хвича Кварацхелия зажигает не только в стане клуба, но и в национальной команде - это показали игры Лиги наций. Полузащитник успел отдать ассист в матче против Эстонии (1:0) и заработать пенальти против Северной Македонии (1:1). Сборная Беларуси, которая последние годы находится в зоне жесткой турбулентности, грузинам вполне по зубам.

Из других пар полуфиналов рекомендуем обратить внимание на встречу Шотландии и Израиля. Волей неоднократно упомянутой Лиги наций эти сборные бодались друг с другом и в сезоне-2018/19 в дивизионе С, а поднявшись на уровень выше, вновь угодили в одну группу. Так что в 2020 году им предстоит увидеть друг друга на поле аж три раза, вот только цена победы сегодня вечером гораздо выше.

...и дебют Старфельта

Перерыв на игры сборных будет достаточно продолжительным и включит в себя не только стыковые матчи, но и контрольные игры, а также два тура Лиги наций - 2020/21. К примеру, сборная России сегодня сыграет с командой Швеции. Отрадно, что в состав «Тре крунур», как неформально именуют шведов, впервые вызван защитник «Рубина» Карл Старфельт. Футболист, перебравшийся в Казань летом 2019 года, поначалу откровенно буксовал. Однако Леонид Слуцкий, похоже, смог найти к нему индивидуальный подход, и швед стал стабильным игроком основы. Пусть и привозящим периодически пенальти в свои ворота.

Помимо спарринга с Россией Старфельту и партнерам предстоят встречи Лиги наций с Хорватией и Португалией. У хорватов прекрасные шансы на место в старте имеет другой «рубиновый» защитник - Филип Уремович (как же тесен футбольный мир!). И у той, и у другой команды дела в группе плохи: по нулю очков, отчего две их очные игры станут решающими за право остаться в дивизионе А.

Россия, благополучно возглавляющая свою группу, проведет матчи против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Вероятно, они также станут определяющими в борьбе за распределение команд по местам в турнирной таблице. Грузия в эти же дни сразится с Арменией и прямым конкурентом за лидерство Северной Македонией.

В заключение поговорим о молодежной сборной России, ведь в ее стан вызваны аж два представителя «Рубина» - нападающий Иван Игнатьев и полузащитник Денис Макаров. Россияне продолжают процедуру отбора на чемпионат Европы - 2021, ведя упорную борьбу за прямую путевку с поляками. Команды разделяет всего очко, но у Польши матч в запасе. 9 и 13 октября наша «молодежка» сыграет с двумя аутсайдерами - Эстонией и Латвией, после чего останется надеяться лишь на поражение поляков от Болгарии, Сербии либо Латвии. При возможном равенстве очков мы уступаем полякам по сумме очных встреч (2:2, 0:1). Со второго места на ЧЕ попасть реально, но для этого надо войти в пятерку лучших вторых команд.