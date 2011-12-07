Есть ли у казанцев семейный финансовый план?

Финансовые аналитики рекомендуют начать вести финансовый план, уверяя, что с ним вы точно будете знать, на что в семье тратятся деньги. Поймете, как сэкономить и приумножить доход, сможете запланировать крупные покупки. А главное - защитите семью от финансовых рисков, которые так актуальны в период нестабильной экономической ситуации в стране и ослабления национальной валюты, предрекающий рост цен. Но многие ли казанцы ведут такой план и помогает ли он им укрепить свое финансовое положение?ОПРОС. Ильсияр, многодетная мать, сейчас пенсионерка, ответила, что в суровые времена перестройки именно планирование финансовых затрат позволило ей вырастить и поставить на ноги четверых детей:- Я всегда рассчитывала свой доход и знала, на что будут потрачены деньги. Передо мной стояла задача сделать так, чтобы мои дети не чувствовали себя обделенными, были всегда сыты и хорошо одеты. Только грамотное планирование позволило мне не экономить, а получать больше, расходуя те же самые средства.Майор в отставке Роберт и его супруга Гузалия, которые тоже пережили непростые времена, ответили на этот вопрос так:- В первые годы совместной жизни у нас не было четкого финансового плана. Но однажды у родителей дома Гузалия увидела блокнот, в котором мама вела учет всех семейных доходов и расходов. В нем было расписано все до мелочей: когда, что и на какую сумму приобретено, сколько отложено на будущие крупные покупки. Мама посоветовала и нам вести такой блокнот, напомнив, что деньги любят счет. А для того чтобы они приумножались, очень важно следить за тем, на что ты их тратишь. Мы последовали совету мамы и быстро убедились, что она права.Молодые супруги Алина и Михаил ежемесячно обсуждают, на что потратят свои общие деньги, но финансовый план не ведут:- Мы пробовали, но не получилось, так как наш доход неравномерен и большая часть денежных средств откладывается на погашение ипотеки.Молодая мама Фарида, одна воспитывающая дочь, с сожалением заметила, что вести финансовый план не представляется возможным, так как расходы в ее маленькой семье превышают доходы, а заработанные деньги разлетаются вмиг на спонтанные покупки.Одиннадцатиклассница Настя Киселькова поделилась финансовым опытом своих родителей:- Когда в очередной раз мне дали деньги на карманные расходы, я задалась вопросом: сколько же тратит в месяц моя семья? Работают у нас мама и папа, я подрабатываю только летом, чтобы брать меньше денег у родителей. Мама ведет учет расходов и доходов и контролирует все, что мы покупаем. Совокупный доход нашей семьи равен примерно 45 тысяч рублей. Большая часть расходов уходит на проживание и питание. В месяц на проживание тратится 10 тысяч, на питание - примерно 15 тысяч. В семье нет личного транспорта. Мы не тратим деньги на бензин, но очень часто пользуемся общественным транспортом.Мы спросили Настю, на чем же экономит ее семья.- Поскольку мы ведем учет расходов, то можем контролировать все, чего купили много, что нам не очень нужно и без чего можем обойтись, - ответила она. - Например, редко бываем в кафе, так как вечером любим ужинать вместе за одним столом. Еще можем купить много непортящихся продуктов, которых хватает на месяцы вперед. Считаю, что мама, ведя учет доходов и расходов, поступает очень мудро.ВЫВОД. Судя по результатам нашего опроса, представители старшего поколения, наученные суровым жизненным опытом, используют финансовый план как ключ к созданию семейного благополучия и приумножению капитала. Они убеждены, что только план является реальной возможностью увеличения семейных доходов и будет полезен всегда. Хотите убедиться в этом лично? Составьте таблицу учета доходов и расходов, записывайте в нее каждый день свои даже самые мелкие траты, потом проанализируйте их. Сформулируйте цели и составьте план, который поможет отслеживать продвижение к ним. Поверьте, результат не заставит себя ждать!