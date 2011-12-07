Магия стеклянных игрушек

Новый год в моем детстве - это не только запах мандаринов и новогодней елки, но еще и колдовство, и магия стеклянных шариков и игрушек на прищепках. Среди них были и запорошенные избушки в лесу, и клоуны с красным носом и рыжей шевелюрой, и узбечки в национальных костюмах... Мое детство давно прошло, теперь накануне Нового года я показываю эти чудеса своему внуку и вижу: на него эта магия действует так же. Правда, не все игрушки понятны малышу. Рожденному в XXI веке не ведомо чувство патриотизма, с которым граждане СССР семьями шли на демонстрацию 7 ноября, в день свершения Великой Октябрьской революции. Семь десятилетий начиная с 1918 года это был главный государственный праздник, отмечаемый жителями Советского Союза. Праздника давно нет, а вот воспоминание о нем хранит новогодняя игрушка - девочка в пальто или шубке и варежках с красным флажком в руке. Ведь раньше частенько бывало, что в ноябре уже лежал снег...