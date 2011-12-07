Макияж для вечеринки: создаем голливудский образ

Ранее мы демонстрировали, как правильно сделать деловой макияж, а также вечерний для похода в театр. Сейчас в центре нашего внимания макияж для вечеринки. Главная его особенность - яркие оттенки и акценты, которые делают лицо более выразительным.Мы попросили визажиста Аллу Воронову показать специально для наших читательниц, как правильно сделать макияж для вечеринки. Его мы делаем сотруднице нашей редакции Екатерине.- У Екатерины тип внешности с высокой контрастностью: очень светлая кожа и яркие волосы. Поэтому хорошо подойдет яркий макияж. Акцентом в нашем образе станет красная помада. Красный цвет привлекает к себе внимание, и поэтому все должно быть идеально. Тон будем наносить плотный, чтобы он спокойно смог продержаться в течение всего вечера, - рассказывает Алла.Очищаем, увлажняем, тонируем лицоПеред нанесением макияжа очищаем кожу лица. Для этой цели подойдет любое очищающее средство, например мицеллярная вода. Предварительно наносим увлажняющую базу. Как объяснила визажист, макияж для вечеринки подразумевает более плотный тон и, чтобы не подчеркивать шелушение, нужно дополнительно увлажнить кожу. Как нанести тон более плотно? Можно воспользоваться спонжем: короткими вбивающими движениями наносим тональную основу на кожу.- Немного корректируем нижнюю часть лица более темным тоном, чтобы сделать плавный переход, - объясняет визажист. - Зафиксируем тон пудрой, чтобы он держался еще дольше.Контурируем лицоВ вечернем макияже контурирование делается ярче, чем в повседневном. Используем сухую текстуру, чтобы не перегружать лицо, так как тон мы уже сделали плотным.- У Екатерины немного расширена нижняя часть лица, и, чтобы ее визуально сузить, опускаем скуловую коррекцию между носом и губой. Наносим на скулы. Лицо светлое, сильно затемнять не нужно, - предупреждает Алла. - Для светлолицых: следите за тем, чтобы скульптор уходил в серые оттенки, тогда это будет смотреться естественно. Тянем к уголкам губ, чтобы скорректировать нижнюю часть и сделать ее более легкой. Добавим скульптор и на нос, сделаем его более утонченным.Лицо стало матовым, но для придания ему сияния, которое сейчас актуально, воспользуемся сухим хайлайтером. Возьмем светлый оттенок, уходящий в белый. Наносим на наивысшую точку скулы, немного протягивая вниз. Не забываем нанести на виски и нос, чтобы лицо не казалось совсем матовым. Макияж глаз и бровейЧто касается макияжа бровей, то Алла использовала тени. - Форма бровей хорошая, корректировать не нужно, поэтому можно работать тенями, - объясняет визажист. - Рыжеватым оттенком проходимся по всем бровям. В вечернем макияже можно усилить театральность, приподняв уголки. Алла сделала выбор в пользу голливудского вечернего образа, неотъемлемой частью которого является не только красная помада, но и стрелки: - Так как неподвижное веко немного закрывает подвижное, стрелки будут изящными и яркими. В качестве базы под стрелки, чтобы макияж был более ярким, возьмем кремовые тени с золотым оттенком. Он будет хорошо гармонировать с цветом волос Екатерины.Наносим тени на все подвижное веко и плавно растушевываем в сторону бровей, создаем дымку из светлого оттенка. Удобнее всего наносить пальцем. Далее делаем выбор в пользу оттенка теней с золотым отливом. Несмотря на то что кожа холодного оттенка, для яркости образа выбираем теплые тона. Алла советует читательницам прорабатывать нижнее веко коричневым оттенком, но не сильно, иначе стрелка может затеряться. Внешний угол затемняем для придания объема и открытости взгляду.Переходим к стрелкам. Их можно рисовать лайнером или карандашом. Но самый стойкий способ - гелевая подводка. Если рисуете себе сами, то удобнее воспользоваться лайнером. Стрелка рисуется при открытых глазах. От внешнего угла глаза задаем направление. Тянем от внешнего угла к центру. Добавляем снизу толщину стрелки. Главное - четкость и интенсивность цвета. Дорабатываем нижний угол глаза по складочке после стрелки более темным оттенком для придания рельефности. Для контрастности внутренний угол выделяем светлыми тенями.- За счет того, что данные оттенки теней относятся к естественным, акцент сохранится на губах. Черный цвет стрелки подчеркнул ресничный край. Доработаем ресницы тушью и пучками. Чтобы сделать более магический взгляд, нужно добавить пучки по всей длине, - рассказывает визажист.ГубыДополняем образ для вечеринки акцентом на губах. Для того чтобы помада держалась долго и губы имели хороший объем, предварительно используем карандаш для губ.- Когда мы красим губы красной помадой, лучше всего сделать их объемными. Увеличим их за счет прорисовки карандашом. Самое главное - хорошо прокрасить границы губ. Наносим в полную силу несколько раз. Хорошо прорабатываем линии верхней губы. Красная помада любит четкость, - объясняет Алла.В идеале надо подбирать карандаш и помаду тон в тон. Но не всегда есть такая возможность. Поэтому для того, чтобы помада идеально вписалась в карандаш, нужно нанести его не тонкой полоской, а растушевать к разрезу. В данном случае удобнее работать кисточкой. Для Екатерины Алла подобрала два оттенка помады с легким сиянием: в уголки более холодный, в центр потеплее. Губы при использовании двух цветов смотрятся более живыми.Последний штрих в создании голливудского шика - делаем объемные локоны, добавляем прикорневой объем. Приподнимаем волосы в элегантную укладку, выделив челку за счет прикорневого объема.