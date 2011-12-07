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Памятник Рудольфу Нуриеву открылся в Казани

В Казани появился еще один памятник. Первый в России памятник великому танцовщику, балетмейстеру Рудольфу Нуриеву был открыт вчера у Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.
В торжественной церемонии приняли участие автор скульптурной композиции - знаменитый скульптор, Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, другие официальные лица. Напомним, памятник «летающему татарину» Рудольфу Нуриеву был установлен в сквере у театра оперы и балета 15 октября, и вот состоялось его открытие. 
КВ
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