Памятник Рудольфу Нуриеву открылся в Казани

В Казани появился еще один памятник. Первый в России памятник великому танцовщику, балетмейстеру Рудольфу Нуриеву был открыт вчера у Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.