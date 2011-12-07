В Татарстане найдены затонувшие объекты, которые вредят Волге

На берегу Волги в Татарстане найдено 38 бесхозяйственных затонувших объектов, которые вредят окружающей среде, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-центр федеральной целевой программы «Вода России».«По результатам первого этапа исследования береговой линии реки Волги - пешего рейда - специалисты Министерства природы России выявили 38 новых объектов негативного воздействия на окружающую среду в РТ. Второй этап проводился с использованием аэрофотосъемки», - говорится в сообщении.Помимо этого, в Татарстане нашли 24 частично затонувших объекта, 13 полностью затонувших. Также обнаружена площадка сбора отходов - иловые поля. Отмечается, что бесхозяйственные объекты будут ликвидированы в рамках реализации проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».Министерство природы РТ исследовало береговую линию Волги в 17 регионах. Экоактивисты нашли более 230 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Лишь в трех регионах - Костромской, Тверской и Ярославской областях - не зафиксировано затонувших объектов.Работы по восстановлению экологической обстановки на Волге идут с 2013 года в рамках программы «Вода России». Со следующего года приоритетный проект будет переформирован в федеральный - «Оздоровление Волги», который является одним из 11 направлений национального проекта «Экология».