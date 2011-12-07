Осенью выручка кафе и ресторанов Татарстана упала на 40%

Директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова сообщила о падении доходов заведений общепита на 40%.

По ее словам, выручка кафе и ресторанов начала снижаться с 5 октября. Сперва на 30%, а как только ввели режим работы заведений до 23:00 – еще на 10-15%.

Шарафутдинова отметила, что где-то бары, работающие в ночное время, полностью потеряли заработок. Только за время пандемии в Татарстане закрылось около 200 заведений общепита.

Поэтому за мерами поддержки было направлено обращение к бизнес-омбудсмену республики Фариду Абдулганиеву. В нем его попросили ввести QR-коды.