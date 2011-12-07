Для татарстанцев с ОВЗ организовали конференцию по профориентации

Для татарстанцев с ограниченными возможностями здоровья организовали конференцию по профориентации. Участие в ней бесплатное, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Начнется научно-практическая конференция «Современные форматы профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием технологий чемпионатов профессионального мастерства „Абилимпикс“» завтра онлайн-режиме в 10 утра.

Затем желающие могут посетить мастер-класс по финансовой грамотности. Его в 15.00 проведет преподаватель социально-экономических дисциплин Казанского торгово-экономического техникума Анна Солдатова.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что татарстанцев приглашают поучаствовать во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Оценить уровень финансовых знаний жители республики могут с 7 по 16 декабря.