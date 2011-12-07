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На конкурсе брендов «Вкусы России» от Татарстана победили вяленый гусь и чак-чак

Татарстан отмечен, как один из самых активных участников конкурса.

Татарстанский вяленый гусь и казанский чак-чак победили в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», сообщает ИА «Татар-информ».

«Проект позволил по-новому взглянуть на локальные российские продукты и, по сути, сформировать уникальную гастрономическую карту нашей страны. Задача конкурса по выявлению сильных узнаваемых брендов стала важнейшей частью исполнения соответствующего поручения Президента России», — отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Церемония подведения итогов состоялась в Москве в режиме «онлайн», вяленый гусь занял первое место в номинации «Вкусное рядом», а казанский чак-чак стал серебряным призером в номинации «Попробуй, полюбишь!».

Всего в конкурсе участвовали 508 брендов из 79 регионов РФ. За региональные бренды проголосовали более 1 млн пользователей.

«Активнее всего свою продукцию продвигали Башкирия, Московская область и Татарстан», — отметил министр.

Конкурс планируют сделать ежегодным. Для победителей будет разработан целый комплекс мер по продвижению локальных брендов. 

КВ
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