Альметьевск примет «Лыжню Татарстана-2019»

9 февраля в Альметьевске пройдет массовый забег «Лыжня Татарстана-2019», сообщает пресс-служба Исполкома Альметьевского муниципального района. Площадкой мероприятия станет городской ипподром. В лыжном забеге примут участие все желающие, в том числе сотрудники предприятий, организаций и бюджетных учреждений, учащиеся средних специальных и высших учебных заведений, школьники. Начало «Лыжни Татарстана» в 10:00.