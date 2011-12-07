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Альметьевск примет «Лыжню Татарстана-2019»

Массовый забег состоится 9 февраля.
9 февраля в Альметьевске пройдет массовый забег «Лыжня Татарстана-2019», сообщает пресс-служба Исполкома Альметьевского муниципального района. Площадкой мероприятия станет городской ипподром. В лыжном забеге примут участие все желающие, в том числе сотрудники предприятий, организаций и бюджетных учреждений, учащиеся средних специальных и высших учебных заведений, школьники. Начало «Лыжни Татарстана» в 10:00.
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