Сотрудник «КАМАЗа» поделился, как у него протекала болезнь COVID-19

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев поделился, как у него проходила болезнь.

В своих социальных сетях Афанасьев написал, что своим сообщением он решил «предостеречь других от недооценки сигналов, которые подает организм» и добавил, что подхватить заболевание он мог на мероприятии с большим количеством людей, после которого был кофе-брейк.

Он описал, как проходил его день, списав недосып, боль в горле и в мышцах на «холодную погоду и работу на улице». После мужчина решил измерить температуру, градусник показал 37,2. На следующий день температура снизилась до 36,5, еще позже появились хрипы в горле, по-прежнему ныли мышцы. Еще через день, когда пришел положительный анализ на коронавирус, пропало обоняние.

«Из признаков короны осталось только отсутствующее обоняние, которое вернется ко мне только через неделю. Выждав еще неделю, я сдал повторные анализы. Все отрицательные», — заключил Афанасьев. Режим самоизоляции при этом строго соблюдался, отметил он.