Средняя зарплата татарстанцев увеличилась почти на 9%

По итогам 2018 года средняя заработная плата в Татарстане составила 34,9 тыс. рублей. Это на 8,6% больше, чем в 2017 году. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал замминистра экономики РТ Олег Пелевин. По показателям крупных предприятий, самые высокие зарплаты у жителей Верхнего Услона — около 44 тыс. рублей в месяц, в конце списка село Дрожжаное - 22,9 тыс. рублей.