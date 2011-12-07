Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Средняя зарплата татарстанцев увеличилась почти на 9%

По итогам прошедшего года средняя зарплата татарстанцев составила почти 35 тыс. рублей.
По итогам 2018 года средняя заработная плата в Татарстане составила 34,9 тыс. рублей. Это на 8,6% больше, чем в 2017 году. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал замминистра экономики РТ Олег Пелевин. По показателям крупных предприятий, самые высокие зарплаты у жителей Верхнего Услона — около 44 тыс. рублей в месяц, в конце списка село Дрожжаное - 22,9 тыс. рублей.
КВ
Лента новостей