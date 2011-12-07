В Казани прошла «Лыжня России-2019»

Сегодня Казань присоединилась к массовым забегам «Лыжня России-2019». Горожане вышли на лыжню на нескольких площадках: в Горкинско-Ометьевском лесу, пойме реки Казанки по улице Гаврилова и стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. У Казанки в забеге приняли участие около 3,5 тыс. человек - учащиеся школ и ССУЗов, сотрудники предприятий и любители активного образа жизни. Самой молодой участницей гонки оказалась 7-летняя девочка, а самой опытной лыжнице, принявшей участие в забеге, 83 года. Подробности читайте в ближайшем номере «Казанских ведомостей».