Двое татарстанцев угнали авто у знакомого за долги

Двое татарстанцев угнали авто у знакомого за долг в 74 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие полагает, что двое мужчин с 2018 по 2019 год вымогали деньги у знакомого под предлогом якобы имеющегося долга. После этого они угнали легковой авто потерпевшего.

Также, следствие выяснило, что один из злоумышленников с 2017 года незаконно зарегистрировал девять иностранцев, представив в отдел по вопросам миграции фальшивые документы.

В отношении жителей Альметьевска возбуждено уголовное дело за вымогательство, угон авто и незаконную регистрацию иностранцев. Свою вину злоумышленники не признали. На данный момент они заключены под стражу.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.