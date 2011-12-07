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Двое татарстанцев угнали авто у знакомого за долги

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Двое татарстанцев угнали авто у знакомого за долг в 74 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие полагает, что двое мужчин с 2018 по 2019 год вымогали деньги у знакомого под предлогом якобы имеющегося долга. После этого они угнали легковой авто потерпевшего.

Также, следствие выяснило, что один из злоумышленников с 2017 года незаконно зарегистрировал девять иностранцев, представив в отдел по вопросам миграции фальшивые документы.

В отношении жителей Альметьевска возбуждено уголовное дело за вымогательство, угон авто и незаконную регистрацию иностранцев. Свою вину злоумышленники не признали. На данный момент они заключены под стражу.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. 

КВ
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