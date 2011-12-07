Глава Тукаевского района просит Песошина помочь достроить дорогу в Подсолнухах

Глава Тукаевского района Фаил Камаев попросил премьер-министра РТ Алексея Песошина решить проблему строительства дорог, коммуникаций и соцучреждений в микрорайоне Подсолнухи, пишут «Челнинские известия».

«Отсутствие инженерной инфраструктуры транспортного сообщения на данной территории стало причиной обращения жителей в суд. Общая стоимость строительства дороги составляет 311 миллионов рублей», — уточнил Камаев.

Он пояснил, что в прошлом году район освоил 50 млн рублей на проектно-изыскательные работы и начало строительных работ, в 2021 году предполагается освоение еще 50 млн рублей для продолжения строительства. Однако, по словам Камаева, поэтапное строительство дороги не снимает социального напряжение.

«Уважаемый Алексей Валерьевич, просим оказать содействие в выделении средств в полном объеме на завершение строительства данной дороги», — обратился глава района у Песошину.