Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

К судебным приставам за начало этого года в онлайн-режиме обратилось уже более 6 тыс. татарстанцев

Проект «Цифровое исполнительное производство» заработал в республике конце прошлого года.

Заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева сообщила, что в онлайн-режиме к сотрудникам ведомства за начало этого года обратилось уже более шести тысяч татарстанцев.

Спикер рассказала, что проект «Цифровое исполнительное производство» заработал в республике в конце прошлого года. Тогда жители Татарстана оставили более 15 тысяч электронных заявлений и обращений.

Варфоломеева отметила, что с его помощью татарстанцы могут получать расширенную информацию о своих задолженностях.

КВ
Лента новостей