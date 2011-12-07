К судебным приставам за начало этого года в онлайн-режиме обратилось уже более 6 тыс. татарстанцев

Заместитель главного судебного пристава РТ Елена Варфоломеева сообщила, что в онлайн-режиме к сотрудникам ведомства за начало этого года обратилось уже более шести тысяч татарстанцев.

Спикер рассказала, что проект «Цифровое исполнительное производство» заработал в республике в конце прошлого года. Тогда жители Татарстана оставили более 15 тысяч электронных заявлений и обращений.

Варфоломеева отметила, что с его помощью татарстанцы могут получать расширенную информацию о своих задолженностях.