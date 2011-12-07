Казань избавилась от статуса одного из самых криминальных городов

Сотрудниками полиции обеспечен общественный порядок при проведении более 3,5 тыс. мероприятий. В том числе таких важных событий, как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, выборы Президента РТ и депутатов Казанской городской Думы.

Данные об улучшении криминальной статистики в Казани в 2020 году привел начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин, выступая с отчетом на IV сессии Казгордумы четвертого созыва. Оценивая уровень преступности в городе, он отметил, что в 2020 году уменьшилось количество грабежей, угонов автомобилей, краж из квартир. В то же время возросло число преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий.

— Более 40% от всех преступлений совершено с использованием сотовой связи, интернета. И их количество планомерно растет из года в год. За 2020-й раскрыто 524 мошенничества, совершенных дистанционным способом с использованием сотовой связи и интернета, — отметил изменения в характере правонарушений глава МВД России по Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин в связи с этим обратился к казанцам, призывая их быть бдительными.

— Реальность создает новые вызовы, в том числе связанные с кибермошенничеством, — отметил он. — Сегодня идет рост таких преступлений. Я хотел бы еще раз обратиться к горожанам. Пожалуйста, будьте бдительными, внимательными, не реагируйте на подозрительные звонки, СМС. Городские структуры, полиция, банки ведут совместную работу, но ваша безопасность и сохранность ваших средств во многом зависят только от вашего внимания, бдительности и от вас самих.

В целом в Казани в прошедшем году сократилось число разбоев и грабежей, угонов и хищений авто- и мототранспорта, карманных и квартирных краж.

— Также необходимо отметить общее снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах города. Окончены расследования и направлены в суд уголовные дела более чем по 8,5 тыс. преступлений, и эти результаты превышают итоги 2019 года, — сообщил Александр Мищихин.

Сотрудники полиции за год раскрыли 598 преступлений, совершенных в составе групп, в том числе 90 — в составе организованных групп и преступных сообществ. К уголовной ответственности привлечены 138 участников различных группировок.

Александр Мищихин обратил внимание на то, что большую роль в раскрытии правонарушений сыграл такой фактор, как заметное увеличение количества на улицах и во дворах Казани видеокамер наблюдения. Благодаря реализации программ «Безопасный город» и «Безопасный двор» сейчас в городе работает более 12 тыс. камер видеонаблюдения. Видеофиксация помогла выявить и раскрыть в прошлом году свыше 1,5 тыс. правонарушений.

Ильсур Метшин при этом отметил, что видеокамеры не только помогают фиксировать правонарушения, но и упреждают нарушение порядка на улицах нашего города.

Структура и характер преступлений в Казани в 2020 году в связи с пандемией не претерпели заметных изменений. Однако стал заметно преобладать дистанционный способ совершения правонарушений: снятие денег с карт и со счетов граждан в банках. Выявлять такие преступления сложнее, их раскрытие требует более продолжительного времени.

Глава Управления МВД России по Казани напомнил, что в 2020 году наряду с выполнением работы по противодействию преступности и охране общественного порядка сотрудники полиции контролировали соблюдение мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Они участвовали в рейдах по выявлению нарушителей масочного режима.

— 2020 год, прошедший под знаком пандемии, был не сложный и не простой, а своеобразный, — так оценил Александр Мищихин влияние ковида на работу правоохранителей. Продолжая разговор о масочном режиме, он отметил и вот такую особенность, проявившуюся в методах преступников. Поскольку ношение масок в общественных местах стало обязательным, маски стали применять и преступники. В полиции Казани зафиксированы случаи разбоев и краж, совершенных с применением этого ставшего привычным атрибута новой реальности. Маски не только защищают от инфекции добропорядочных граждан, но и скрывают лица преступников.

Подводя итоги работы полиции в прошедшем году, мэр Казани Ильсур Метшин дал главную оценку общей статистике уровня преступности в городе:

— Благодаря общим усилиям органов правопорядка и общественности Казани удалось избавиться от статуса одного из самых криминогенных городов России. Благодарю весь личный состав казанского гарнизона полиции за проделанную работу. Все важные политические, спортивные и культурные мероприятия прошли с надлежащим уровнем обеспечения безопасности.