Казань получила статус гастрономической столицы России

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала соответствующий товарный знак. Об этом с большим удовольствием объявила на совещании в мэрии Казани директор Управления по развитию туризма Дарья Санникова.

В связи с этим она отметила, что в Казани сейчас действуют 2045 заведений общественного питания. А более 80% гостей, приезжающих в Татарстан, считают, что кулинарные изыски татарской кухни не менее ценны, чем культурное наследие республики. 42% туристов выбирают наш город для путешествий с учетом того, что поездка по Татарстану дает возможность насладиться блюдами самобытной кухни народов республики.

В последнее время внутренний туризм является одним из важнейших экономических инструментов и перспективных направлений развития территорий. Новый статус Казани позволит увеличить турпоток, а также организовывать специальные гастрономические туры.

Гости Казани могут в нашем городе свободно получать новые знания о татарских национальных блюдах, принимая участие в мастер-классах и семинарах, погружаться в историю приготовления блюд и учиться готовить знаменитые национальные шедевры гастрономии.

— Сегодня чак-чак наряду с эчпочмаком считается нематериальным наследием татар, визитной карточкой республики, — отметила глава городского управления по развитию туризма.

Заметную роль в сохранении традиций татарской кулинарии играют музеи. Подобные объекты туризма, по мнению специалистов, не просто удовлетворяют потребности гостей в новых знаниях, но и служат проводниками национальной культуры и истории.

Свой вклад в развитие гастрономического туризма вносят и фестивали, которые проводятся в нашем городе: «Вкусная Казань», «КышДаКар-фест». В них принимают участие производители фермерской продукции, изготовители сувенирной продукции, ремесленники и другие представители индустрии.

— Все это — хорошая база для формирования гастрономических туров в Казань, а полученный статус гастрономической столицы России поможет их более эффективно продвигать, — подытожила Дарья Санникова.

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь добавил:

— Есть известная пословица «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». К ней можно добавить, что и путь к сердцу наших гостей республики тоже во многом зависит от хорошей кухни, которой их здесь встретят. У нас в Казани сейчас работает очень развитая сеть общепита, ресторанов на самый разный вкус, а главное, на любой кошелек. Мы готовы и умеем достойно, с уважением и вкусно встретить каждого гостя Казани!