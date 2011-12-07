Минниханов о создании суперкомпьютера в РТ: «Нужно понимать, способны ли мы ему соответствовать»

Руководитель Центра цифровых технологий Академии наук РТ Евгений Биряльцев предложил создать в республике мощный научно-промышленный суперкомпьютер.

По его словам, создание такого позволит «решать практические задачи реального сектора экономики, госуправления и социальной сферы», а также он будет использоваться для решения научных задач и подготовки специалистов.

Кроме того, суперкомпьютер может обеспечить Татарстану достойное место в лидирующей группе субъектов РФ, поскольку их мощность определяет уровень научно-технического развития региона. Так, например, лидерами рейтинга являются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, а Татарстана, как отметил Биряльцев, в этом списке сейчас нет. Есть несколько кластеров, но до современного уровня они уже не дотягивают, добавил он.

В ответ на доклад спикера, глава республики Рустам Минниханов согласился, что «цифровизация сейчас в приоритете». При этом он подчеркнул, что при республике уже существует один из мощнейших центров — Иннополис. «Нужно понимать, прежде чем купить суперкомпьютер, — способны ли мы ему соответствовать», – заключил он.