Мухаметшин: «Парламентские уроки в школах прошли успешно, несмотря на пандемию»

Несмотря на пандемию коронавируса, учителя татарстанских школ смогли провести парламентские уроки и донести до детей историю Татарстана. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Я вам признателен за то, что парламентские уроки прошли успешно. Самое главное — мы смогли с достоинством отметить 100-летие ТАССР. Вы, педагоги, донесли до наших детей, какой этот год, какая столетняя эпоха нашей республики, чего мы достигли и кто стоял у истоков», — сказал Мухаметшин.

Он отметил, что в прошлом году парламентские уроки в Казани проходили достаточно интересно: на занятиях школьникам удавалось познакомиться не только с истоками, но и с современной историей Татарстана.

За годы работы проекта многие его участники уже закончили школы и поступили в вузы и ссузы. А те, кто участвовал в проекте с 1 класса, закончили школу в прошлом году.

В заключение Мухаметшин поблагодарил учителей и наградил некоторых из них благодарственными письмами за вклад в развитие республики.