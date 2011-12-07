Татарстан стал лидером в ПФО по росту смертности в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Показатель его вырос на 27,1%, где средний в ПФО составил 22,1%. В целом в России смертность увеличилась на 18%. Так, согласно данным Росстата, в прошлом году в республике умерли 54,3 тыс. человек. Это на 11,6 тыс. больше, чем по итогам 2019 года.

Самый низкий показатель смертности зафиксировали в Пестречинском районе республики, а высокий – в Тетюшском районе РТ.

За минувший год в Казани умерло 16,7 тыс. человек, а появилось на свет 19,7 тыс. малышей.