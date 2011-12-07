Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан стал лидером в ПФО по росту смертности в 2020 году

Хуже всего дела обстояли в Тетюшском районе.

Татарстан стал лидером в ПФО по росту смертности в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Показатель его вырос на 27,1%, где средний в ПФО составил 22,1%. В целом в России смертность увеличилась на 18%. Так, согласно данным Росстата, в прошлом году в республике умерли 54,3 тыс. человек. Это на 11,6 тыс. больше, чем по итогам 2019 года.

Самый низкий показатель смертности зафиксировали в Пестречинском районе республики, а высокий – в Тетюшском районе РТ.

За минувший год в Казани умерло 16,7 тыс. человек, а появилось на свет 19,7 тыс. малышей. 

КВ
Лента новостей