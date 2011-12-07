Татарстанцы заплатят за январское отопление на 8% больше

При этом рост платы за ЖКУ ожидается и в других категориях. По сравнению с декабрем заплатить за услуги по январским платежкам придется в среднем на 27% больше.

Как пояснил в ходе пресс-конференции заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, рост платежей связан с тем, что во время новогодних каникул татарстанцы больше времени проводили дома. По словам замминистра, потребление электроэнергии в связи с этим выросло примерно на 20%. А в феврале цифры будут меньше.

В то же время Алексей Фролов отметил дисциплинированность татарстанцев в оплате ЖКУ. Собираемость платежей составляет 98% — республика входит в число регионов-лидеров по этому показателю.

В свою очередь генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров отметил, что в декабре 2020 года в республике общая стоимость реализованного газа на 1,5 млрд рублей превысила показатели за предыдущий декабрь. При этом из них 250 млн рублей пришлось на сферу ЖКХ. Причиной увеличения потребляемого газа стала холодная зима. За декабрь было израсходовано на 15% газа больше, чем за декабрь 2019 года. В январе рост по сравнению с прошлогодними показателями составил 2,2 млрд рублей, из которых 308 млн рублей — в сфере ЖКХ. Ожидается, что предприятия ЖКХ в феврале в связи с ожидаемыми затяжными морозами затратят на 310 млн рублей больше, чем в феврале 2020 года.