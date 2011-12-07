Темляков: «С введением тахографов автобусы будут выходить на маршруты только до или после обеда»

Руководитель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков предупредил, что после введения обязательного использования тахографов автотранспортные предприятия Казани не смогут обеспечивать выходящие на маршруты автобусы необходимым количеством водителей.

Сейчас в отделах кадров АТП и так 1209 открытых вакансий водителей и кондукторов. А с появлением тахографов, которые планируют ввести 1 января 2022 года, автобусы будут выходить на маршруты только до либо после обеда. После их введения перевозчики должны будут сдавать смену после восьми часов работы. Это означает, что на один автобус нужно три водителя. Поэтому пока, по мнению Темлякова, необходимости в них нет.