В Казани проходит круглый стол «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках от коронавируса»

Сегодня, 9 февраля, в Общественной палате Республики Татарстан впервые за одним столом переговоров собрались ученые вирусологи, инфекционисты, эпидемиологи, генетики, врачи из «красной зоны», представители Роспотребнадзора и СМИ для того, чтобы всесторонне обсудить аспекты вакцинации от новой инфекции. Они ответят на вопросы татарстанцев, прояснят заблуждения, распространяемые среди населения и так далее. Напомним, на сегодняшний день в Татарстане жертвами коронавируса стали более 290 человек. Всего, с начала пандемии, в Татарстане было зарегистрированно 16 720 случаев Covid-19. Специалисты считают, что ситуация с распространением инфекции в республике стабильная.

Татарстанцы могут задать свои вопросы прямо во время мероприятия с 12.00 до 14.00 по телефону: 8 800 350 44 72.