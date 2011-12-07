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В Казани временно изменятся схемы движения троллейбусов №3 и автобусов №70

Изменения связаны со строительством второй линии казанского метрополитена.

В Казани до конца мая изменятся схемы движения троллейбусного маршрута № 3 и автобусного маршрута № 70, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи со строительством первого участка второй линии казанского метрополитена от станции „Улица Юлиуса Фучика“ до „Улица Академика Сахарова“ на участке для этих маршрутов также отменяются несколько остановок», — пояснили в ведомстве.

Так, троллейбусы № 3 будут следовать от ул. Академика Глушко, 15 до Речного порта по схеме: ул. Бигичева — путепровод на пересечении пр. Победы и ул. Академика Сахарова — пр. Камалеева далее по маршруту. А автобусы № 70 от Чеховского рынка до ЖК «Весна» по схеме: пр. Победы — ул. Ахтямова — ул. Жиганова — пр. Камалеева далее по маршруту.

Для троллейбусного маршрута № 3 отменяется остановка «ул. Академика Сахарова», а для автобусного маршрута № 70 — «ул. Академика Глушко». 

КВ
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