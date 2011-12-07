Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани за сутки на дорогах произошло 245 ДТП

Пострадали три человека.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, за минувшие сутки, 8 февраля, на казанских дорогах было зарегистрировано 245 ДТП, пострадало три человека. Так, в 9.34 напротив дома № 28 по ул. А. Камалеева 26-летний водитель на автомобиле «Киа Рио», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и протаранил автомобиль «Лада Приора», за рулем которой была 30-летняя женщина. В результате аварии автоледи получила ушиб поясничного отдела.

КВ
Лента новостей