В Казани завершилась Спартакиада Специальной олимпиады

Программа соревнований была насыщена в том числе и мастер-классами. Например, в четверг на стадионе «Локомотив», где проходили лыжные гонки, своим опытом с ребятами поделился российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 км, победитель многодневки «Тур де Ски» Александр Легков. Спортсмен рассказывал не только о технике и тактике лыжных гонок, но и давал советы участникам прямо в зоне разминки. Днем позже Легков встретился с татарстанскими лыжниками на базе одной из городских спортшкол.

Также в пятницу мастер-класс по фигурному катанию провела чемпионка ОИ-2006 Татьяна Навка. Она посетила соревнования Спартакиады по «фигурке», которые проходили во Дворце спорта. На лед с чемпионкой вышли ребята из команд Санкт-Петербурга, Свердловской и Смоленской областей, Татарстана. Финальным аккордом стало показательное выступление танцевального дуэта из Санкт-Петербурга.

В тот же день на Спасской башне Казанского кремля путем проекции под оркестр и хор с участием композитора Игоря Крутого были презентованы символы грядущей Спецолимпиады-2022. В основу легли Зилант — символ столицы республики, стилизованный тюльпан — один из символов Татарстана, а также образ речных просторов Волги.

Айдентика построена на сочетании двух пар фирменных цветов: оттенков розового и холодно-зеленого. В центре композиции логотипа — круг из связанных между собой людей, символ мирового движения Специальной олимпиады, олицетворяющий ее глобальность. Вокруг изображен образ Волги, крупнейшей реки в Европе, на берегу которой стоит Казань. И наконец Зилант — мифологическое существо и символ Казани, который одновременно является частью логотипа и талисманом соревнований. Яркий сказочный дракон оберегает и принимает в свои добрые объятия всех участников и гостей Игр. Он как покровитель атлетов, главных героев Игр, поддерживает их в спортивных состязаниях и помогает преодолеть себя.

Добавим, что игры Спартакиады стали отборочными за право попасть в российскую сборную на Спецолимпиаду. Программа Всемирных игр будет состоять из 7 видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.