В Татарстане случаев гриппа не выявлено

Как рассказала замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина, в этом году случаев гриппа в Татарстане не выявлено, в России зарегистрированы единичные случаи. Связано это с рекордным количеством Татарстане, сделавший в этом году прививку и гриппа. Охват вакуинациец составил 60% жителей РТ. Она напомнила, что когда произошла вспышка нового вида - свиного гриппа, благодаря вакцинации это стало обычной сезонной инфекцией. Речь об этом шла на круглом столе в Общественной палате РТ, посвящённом вакцинации от корона вирусной инфекции. Авдонина заявила, что вакцинация - это альтернатива закрытым границам и самоизоляции, это шанс на возвращение к нормальной жизни. Благодаря вакцинации в Татарстане больше нет натуральной оспы, местных случаев кори, полиемилита, дефтирии. Вакцина от Ковида разработана по тому же принципу, как и другие вакцины. Делать прививку или нет, добровольное решение каждого, но болезнь эта коварная и необходимо предотвратить её распространение.