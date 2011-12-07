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За текущий год на экспорт смогли выйти семь предприятий Татарстана

Свою продукцию представили на европейском, американском, канадском, казахстанском и израильском рынках.

В Минэкономики РТ рассказали о успехе татарстанских предприятий, вышедших на экспорт в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, свою продукцию на европейском, американском, канадском, казахстанском и израильском рынках смогли представить семь компаний республики. Содействие в этом в рамках реализации национального проекта МСП оказал Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Отмечается, что за все время реализации нацпроекта на экспорт вышло 182 компании.  

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