Жаворонков назвал шесть случаев, когда не стоит вакцинироваться

В Казани состоялось совещание, посвященное теме «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса». На нем эксперты озвучили главные противопоказания.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что всего таковых шесть.

Первым противопоказанием он назвал гиперчувствительность к компонентам вакцины. По его словам, людям, имеющим хронические заболевания и аллергию на составляющие вакцины делать прививку нельзя.

Еще это правило касается несовершеннолетних, беременных, кормящих грудью женщин, а также граждан, находящихся в острой фазе каких-либо болезней.