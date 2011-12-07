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Жаворонков назвал шесть случаев, когда не стоит вакцинироваться

Основным противопоказанием является гиперчувствительность к компонентам вакцины.

В Казани состоялось совещание, посвященное теме «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса». На нем эксперты озвучили главные противопоказания.  

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что всего таковых шесть.

Первым противопоказанием он назвал гиперчувствительность к компонентам вакцины. По его словам, людям, имеющим хронические заболевания и аллергию на составляющие вакцины делать прививку нельзя.

Еще это правило касается несовершеннолетних, беременных, кормящих грудью женщин, а также граждан, находящихся в острой фазе каких-либо болезней. 

КВ
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