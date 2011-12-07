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Жителя Казани осудят за продажу поддельных кроссовок под известным брендом

Мужчина нанес ущерб правообладателям бренда более, чем на 20 млн рублей.

Казанца осудят за продажу поддельных кроссовок под известным  брендом, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства, предприниматель в течение года продавал спортивную одежду и обувь под известными брендами, однако продукция была поддельная. Правообладатели оценили ущерб от действий мужчины на сумму, превышающую 20 млн рублей.

В отношении казанца возбуждено уголовное дело за незаконное использование товарных знаков. Свою вину он не признал. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. 

КВ
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