Жителя Казани осудят за продажу поддельных кроссовок под известным брендом

Казанца осудят за продажу поддельных кроссовок под известным брендом, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации ведомства, предприниматель в течение года продавал спортивную одежду и обувь под известными брендами, однако продукция была поддельная. Правообладатели оценили ущерб от действий мужчины на сумму, превышающую 20 млн рублей.

В отношении казанца возбуждено уголовное дело за незаконное использование товарных знаков. Свою вину он не признал. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.