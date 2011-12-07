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Татарстанские школьники заняли второе место на IV интеллектуальной олимпиаде ПФО

Финал проводился в Йошкар-Оле, куда прибыли 168 учеников старших классов со всех регионов Поволжья.
Соревнования включали в себя 4 вида программы: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?» По результатам состязаний первое место получила сборная Саратовской области, Республика Татарстан - второе, третье место заняли старшеклассники из Кировской области, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
КВ
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