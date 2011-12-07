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В РТ ускорят оказание муниципальных услуг в МФЦ

Новую разработку по ускорению оказания муниципальных услуг в пилотном режиме опробуют в Лаишевском районе.
Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину сообщила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова.По ее словам, сейчас эта программа работает в Казани. Президент РТ уже дал поручение Минсвязи, чтобы платформа была сынтегрирована с системой МФЦ, чтобы потом ее можно было транслировать на всю республику.Музафаровала пояснила, что для ускорения оказания услуг специалистами были переработаны 16 из 88 муниципальных услуг, а время предоставления услуг было сокращено в 1,5 – 4 раза. В пилотном режиме новая система заработает в Лаишевском муниципальном районе, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на директора МФЦ в РТ.
КВ
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