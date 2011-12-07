Ту-160 «Белый лебедь» пролетел над Казанкой

Не так давно самолет прошел глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе. Воздушное судно носит имя советского военачальника, маршала авиации, Героя Советского Союза Владимира Судеца. Это звание было присуждено за умелое руководство воздушной армией в операциях советских войск в 1943-1945-х годах и за личное мужество и отвагу 28 апреля 1945 года.

Ранее федеральные СМИ со ссылкой на главу минобороны РФ Сергея Шойгу сообщали, что серийный бомбардировщик Ту-160М может поступить на вооружение уже в 2021 году.